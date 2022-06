Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Bünyatov Zalış Alkişi oğlu

Hacıyev Vahid Hilal oğlu

Həsənov Arif Daxıl oğlu

Məmmədov Cahan Cahangir oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Aslanov Şahin Sabir oğlu

Aşırov Nurəddin Tapdıq oğlu

Babayev Əlixan Əmirxan oğlu

Babayev Vidadi Aydın oğlu

Balamiyev Ramis Memasala oğlu

Bünyətov Sabir Hüseyn oğlu

Daşdəmirov Qaçay Daşdəmir oğlu

Əliyev Muğamət Camaləddin oğlu

Heydərov İsrəfil Dünyamalı oğlu

Kərimov Qulu Azay oğlu

Kərimov Mehman Hüsü oğlu

Quliyev İntiqam Sabir oğlu

Quliyev Sahəddin Həsənqulu oğlu

Quliyev Şamil Hüsi oğlu

Məmmədov Anar Əli oğlu

Məmmədov Malik Əbdülxaliq oğlu

Məmmədov Vaqif Lətif oğlu

Niyazova Gülçöhrə Rəsul qızı

Novruzov Elman Novruz oğlu

Ömərov Akif Məmmədəli oğlu

Rüstəmov Azad Hacıbala oğlu

Rzayev Telman Qafar oğlu

Sadıqov Vilayət Vəliyullah oğlu

Süleymanov Ramis Rəhim oğlu

Şirinov Rafael Mikayıl oğlu.

