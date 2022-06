Meksikada yeni qurulan körpü açılışı zamanı uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, körpü hazır olduqdan sonra vətəndaşların istifadəsinə verilib. Açılış günündə vətəndaşlar körpünün üstündən keçərkən körpü qəfil uçub. Nəticədə 25 nfər yaralanıb.

Yaralananlar arasında vəzifəli şəxslər də olub.

