Xalq artisti Həmidə Ömərovanın oğlu Rəhimin toy məclisi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt restoranlarından birində keçirilən məclisdə aktrisanın yaxınları və sənət adamları iştirak ediblər. Məşhurlar arasında aparıcı Elgiz Əkbər, Əməkdar artist Sənubər İsgəndərli, Xalq artisti Səidə Quliyeva və başqaları yer alıb.

Toyun görüntüləri sosial mediada paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

