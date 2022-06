"Liverpul" bu yay "Yuventus"un ulduzu ilə müqavilə bağlaya bilər

"Yuventus"un müdafiəçisi Matthijs de Ligt ilə müqavilə danışıqları dayandırıldıqdan sonra "Liverpul" Ligt ilə müqavilə imzalanmasına nail ola bilər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İtalyan nəhəngləri "Yuventus" bu yay xərcləri azaltmağa çalışdığı üçün Matthijs de Ligt klubla yeni müqavilə şərtləri ilə razılaşmağa çətinlik çəkir.

"Liverpul" da daxil olmaqla, Avropanın bir sıra məşhur klubları da bundan istifadə edərək hollandiyalı futbolçuyla maraqlanır.

Turində hələlik çaxnaşma yaranmayıb, lakin “Yuventus” Ligtin 2024-cü ilə qədər olan müqaviləsini uzatmaq istəyir. 22 yaşlı futbolçu isə yalnız onun sərbəst qalma müddəası aşağı salınarsa "Yuventus" ilə yeni müqaviləyə imza atacaq. Hazırda 120 milyon avro təşkil edən müqavilə gələn il 140 milyon avroya yüksələcəyi bildirilir.

"Liverpul" isə "Yuventus"un müdafiəçisini razı salmaq cəhdlərində bir sıra maneələrlə üzləşsə də, ən azı ona hazırda qazandığı 10 milyon funt sterlinq maaşı təklif edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.