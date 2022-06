Gündəlik mesajlaşma platforması olan "Whatsapp" yeni xidmətini istifadəçilərə xidmət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq test edilməyə başlayan bu funksiya ilə istifadəçilər qatıldıqları qruplardan səssizcə ayrı biləcəklər. Belə ki, idarəçilərin izni ilə qrupdan çıxan istifadəçini digər istifadəçilər görə bilməyəcək.

Qeyd edək ki, şirkət hazırda göndərilən mesajların anında redaktə edilməsi funksiyası üzərində də işləyir.

