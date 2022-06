Minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandasının Slovakiyanın Koşitse şəhərində keçirilən Avropa çempionatının finalında rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Bolqarıstanla yarımfinal qarşılaşmasından 1:0 hesablı qələbə ilə ayrılan Rumıniya yığmasıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi yarımfinalda Qazaxıstanı üstələyib - 3:2.

