"Ural Hava Yolları" Azərbaycana uçuşlarını yenidən dayandırıb

“Ural Hava Yolları” şirkəti Azərbaycana iyulun 1-dən oktyabrın 20-dək nəzərdə tutulan uçuşlarını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı aviaşirkət yayıb.

Bildirilir ki, qərar Rusiya və Ukrayna arasında yaranan vəziyyətlə əlaqədər verilib.

Aviaşirkət iyul ayında Azərbaycanla yanaşı, Ermənistana, Qazaxıstana, Özbəkistana nəzərdə tutulan uçuşlarını ləğv edib.

Şirkətin məlumatında qeyd olunub ki, ancaq Kamçatkadan Sankt-Peterburqa olan reyslər işləyəcək.

Qeyd edək ki, mart ayında (5-26 tarixlərində) bu aviaşirkət Azərbaycana uçuşlarını dayandırmışdı.

Xatırladaq ki, “Ural Hava Yolları” şirkəti Azərbaycana Jukovsk, İrkutsk, Yekaterinburq, Kaluqa, Perm, Omsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Nijni Novqorod, Samara və Mineralnıye Vodı şəhərlərindən birbaşa uçuşlar həyata keçirirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.