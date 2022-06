Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev iyunun 21-də Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, vətəndaşların qəbulu saat 10:00-dan etibarən Şirvanda yerləşən Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar qeydiyyat üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin (+994 12) 493 34 67, (+994 12) 595 13 50 (daxili 598; 599) nömrəli telefonları vasitəsilə müraciət edə bilərlər.

Bununla yanaşı, Komitənin www.arxkom.gov.az internet səhifəsinin “əlaqə” bölməsində yerləşən müraciət formasını dolduraraq qəbula yazılmaq mümkündür.

