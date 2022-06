"Micrisoft" şirkəti kompüterlərində "İnternet Explorer" brauzerinin fəaliyyətini dayandıracağını açıqlayıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, iyunun 15-dən etibarən "İnternet Explorer"masaüstü proqramı söndürüləcək və istifadəçilər əvəzinə "Microsoft"un "Edge" brauzerinə yönləndiriləcək.

Qeyd edək ki, "İnternet Explorer" 1995-ci ildən bəri "Microsoft" kompüterlərində fəaliyyət göstərib və "Google", "Facebook" və "TikTok"dan əvvəl insanlar üçün internetə giriş qapısı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.