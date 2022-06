Çin liderindən Putinə mesaj: "Ukrayna məsələsində məsuliyyətli ol"

“Ukrayna müharibəsinin həlli üçün bütün tərəflər məsuliyyətli davranmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin sədri Si Cinpin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığında belə deyib. O bildirib ki, Çin bu məsələdə üzərinə düşən məsuliyyətə əməl edəcək. Si Cinpin qlobal sülhə dəstəyini ifadə edib. Çin liderinin sözlərinə görə, dünyada gərginliklərin olmasına baxmayaraq, Pekin və Moskva arasında əməkdaşlıq genişlənib.

Qeyd edək ki, bu, Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Si Cinpinlə Putin arasında ikinci telefon danışığıdır.

