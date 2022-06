Azərbaycanın hazırda hidro daxil olmaqla bərpa olunan enerji gücləri 1 312 meqavat təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov özünün "Twitter" hesabında yazıb.

"Qarşıdakı illərdə istismara veriləcək 1000 meqavat gücündə külək, günəş və su elektrik stansiyaları və 4 gigavatlıq yeni layihələr üzrə fəaliyyətimiz enerji balansında "yaşıl enerji"nin mövqeyini gücləndirəcək", - o qeyd edib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.