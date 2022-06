Vətən müharibəsindən indiyədək minaların qurbanı olanların sayı açıqlanıb

"2020-ci ilin 10 noyabr tarixindən bugünədək mina partlayışları nəticəsində 225 nəfər minaların qurbanı olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Minatəmizləmə Agentliyinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib.

O qeyd edib ki, mina hadisələri zamanı 186 nəfər xəsarət alıb, 39 nəfər həlak olub.

"Mina və müharibənin partlayıcı qalıqları problemi istər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun bərpasına cəlb olunan, istərsə də müharibəyə məruz qalmış rayonların, həmçinin keçmiş təmas xətti boyu ərazilərin sakinlərinin həyat və fəaliyyətinə təhlükə mənbəyidir", - sədr vurğulayıb.

