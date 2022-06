SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Kapital Bank arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTOLAR

SOCAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM) ilə təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşan "Kapital Bank" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

Mərasimdə BANM-in rektoru Elmar Qasımov, "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Rövşən Allahverdiyev və hər iki qurumdan nümayəndələr iştirak ediblər. Yeni memorandum çərçivəsində BANM və "Kapital Bank" arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq fəaliyyətləri nəzərdə tutulub.

Belə ki, tələbələr üçün təqaüd proqramlarının təsis edilməsi, müxtəlif konfransların təşkili, “Karyera günləri”nin keçirilməsi, məzunların işlə təmin olunması kimi səmərəli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi gözlənilir. Memorandumdan faydalanan tərəf yalnız tələbələr olmayacaq. Eyni zamanda, "Kapital Bank"ın əməkdaşları da müxtəlif təlimlərdə və təhsil proqramlarında iştirak etmək imkanı əldə edəcəklər.

Bu memorandum ilə "Kapital Bank"la faydalı əməkdaşlığın təməlinin qoyulduğunu vurğulayan rektor Elmar Qasımov bildirib ki, ölkənin birinci bankı ilə əməkdaşlıq tələbələr üçün böyük imkanlar və fürsətlər yaradır: “İmzaladığımız əməkdaşlıq memorandumu Ali Məktəbimizin Biznesin idarə edilməsi, Kompüter mühəndisliyi və İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisaslarının tələbələri üçün böyük iş imkanları deməkdir. Tələbəmiz Hüseyn Qəmbərov artıq "Kapital Bank"da işləyir və 4 tələbəmiz təcrübə keçir. Gələn il bu sayların artacağına inanırıq. Ümid edirik ki, "Kapital Bank"la olan əməkdaşlığımız hər iki tərəf və cəmiyyətimiz üçün faydalı olacaq”.

Təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığa hər zaman önəm verdiklərini vurğulayan "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Rövşən Allahverdiyev bunun sayəsində çox sayda mütəxəssislər yetişdirdiklərini qeyd edib: “"Kapital Bank"la tərəfdaşlığa maraq göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu cür layihələr sayəsində bankımızda çox sayda tələbə işləyir və təcrübə keçir. Bakı Ali Neft Məktəbi yüksək keyfiyyətli təhsil verən ali məktəbdir. Keyfiyyətli təhsil isə keyfiyyətli mütəxəssislər deməkdir. Maliyyə bazarında ən çox mütəxəssis yetişdirən bank olaraq BANM-lə əməkdaşlığın bu sahəyə böyük töhfələr verəcəyinə inanırıq”.

Yeri gəlmişkən, "Kapital Bank" mütəmadi olaraq təhsil layihələrinə diqqət ayırır. Bankın Beynəlxalq Təhsil Sərgisində, Respublika Fənn Olimpiadasında, Azərbaycan üçün öyrət, “Təhsil Avtobusu”, “Bir ideyam var”, Sabah qrupları kimi müxtəlif layihələrdə iştirakı, habelə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, ADA Universiteti və digər təhsil müəssisələri ilə birgə fəaliyyəti buna əyani sübutdur. Yaxın gələcəkdə də təhsil sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

Sonda "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Rövşən Allahverdiyevə “Fəxri qonaq” diplomu təqdim edilib. Ölkənin birinci bankı olan "Kapital Bank" “PAŞA Holding”ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi – 105 filialı və 23 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir.

