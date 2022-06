“Whatsapp”dan YENİLİK: Gizlətmək mümkün olacaq

Məşhur mesajla“WhatsApp” yeni funksiyanı istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu xidmətdə artıq mesaj göndərənin profil şəklini gizlətmək mümkün olacaq. Bu imkandan yararlanmaq üçün proqrama daxil olub "Parametrlər” üzərinə klikləmək lazımdır. Açılan ekranda “Bildirişlər” seçimini daxil olub, daha sonra sonra bu ekranda “Mesajlar” başlığının altındakı “Təcili bildirişlərdən istifadə edin” düyməsini söndürmək lazımdır.

Bundan sonra “Whatsapp”dan mesaj gələndə əsas ekranda bildirişlər görünmür və mesajı göndərən şəxsin profil şəkli telefon ekranında əks olunmayacaq.

