Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində iyun ayı üçün vətəndaşların qəbulu cədvəli

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2022-ci ilin iyul ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az qəbul cədvəlini təqdim edir.

Qeyd edək ki, vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar. Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev-79.

Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır. Qəbul saat 14:00-dan başlayır.

Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi – 1111.

