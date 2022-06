Dünyanın ən populyar, məşhur musiqi platforması "Spotify"a 2 yenilik gəlir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbərinə görə, bu barədə platformanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, deyilir ki, karaoke özəlliyi istifadəçilərin xidmətinə veriləcək. Hətta bəzi istifadəçilərdə bu funksiya aktivləşib.

Bundan başqa, platformadakı dostlarınızın nə dinlədiyini də rahat görə biləcəksiniz. Qeyd edək ki, bu özəllik kompüterlərdə aktiv olsa da, mobil telefonlarda elə deyildi.

