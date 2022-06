“NATO Ukraynaya dəstək üçün daha çox səylər edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO rəhbəri Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynanın özünü müdafiə etməsi üçün ətraflı dəstək paketi qəbul ediləcək. Stoltenberqin sözlərinə görə, Çin kimi ölkələrin dünyanın nizamını pozmağa cəhd etdiyi bir vaxtda NATO daha da güclü olmalıdır.

Qeyd edək ki, Madriddə NATO liderlərinin toplantısı keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.