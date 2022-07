Prezident İlham Əliyev “İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklə işsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsinin gəlirlər və xərcləri 1 000 000,0 manat artırılaraq 180 375 536,0 manatdan 181 375 536,0 manata çatdırılıb.

