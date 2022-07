"Instagram" iOS tətbiqinə gətirdiyi yeni funksiya ilə istifadəçilərə tətbiq vasitəsilə hesablarını daimi olaraq silmə imkanı verəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra hesabını silmək istəyənlərə 30 gün şans veriləcək. Əgər istifadəçi qərarından əmindirsə, hesab30 gündən sonra tamamilə silinəcək. Əks halda, 30 gün müddətində hesabı geri qaytarmaq mümkün olacaq.

