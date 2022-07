"Mançester Yunayted"də xoşbəxt olmayan Kriştiano Ronaldo karyerasını yenidən İspaniyada davam etdirəcək.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı ulduzun meneceri Jorje Mendeş "Barselona" ilə danışıqlara başlayıb. Portuqaliyalı futbolçunun da Kataloniya klubuna keçməyə müsbət baxdığı bildirilib.

Qeyd edək ki, "qırmızı şeytanlar"la müqaviləsi 2023-ün yayında başa çatan Ronaldo ötən mövsüm Premyer Liqada 30 oyunda 18 qol vurub.

