Ötən mövsüm Region Liqasında çıxış edən "Xan Lənkəran" I Diviziona buraxılmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı klubun prezidenti Pərviz Hüseynov İnstaqramın hekayət bölməsində paylaşım edib. O, I Diviziona buraxılmadıqlarını bildirib.

P.Hüseynovun həmin paylaşımda ölkənin ali futbol qurumunun adını "AFFTAFA" kimi qeyd etməsi birmənalı qarşılanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.