İşğaldan azad olunan ərazilərdə ən çox PMN-Э-plastik gövdəli minalar aşkar edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat açıqlayıb. Əməliyyatlar zamanı təmizləmə qruplarının ən çox bu minalara rast gəldiyi bildirilib.

