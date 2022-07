Samsung Neo QLED - diqqətinizə layiq televizor

Televizor seçərkən model çoxluğu və böyük seçim mövcudluğu çox zaman alıcıları daha da çaşdırır. İlk baxışdan modellər bir-birinə çox bənzəyir və adi istehlakçı üçün incə fərqi ayırd etmək çətin olur.

Samsung Neo QLED televizorları yalnız “mükəmməl” dizayn ideyasını təcəssüm etdirmir, həm də məzmuna baxmaq və istehlak etmək üçün müasir cihazın bütün üstün keyfiyyətlərini özündə birləşdirir.

Beləliklə, yeni televizorlar 33 milyon piksel icazəsinə, inanılmaz görüntü aydınlığına və UHD 4K keyfiyyətindən 4 dəfə yüksək icazəyə sahibdirlər. Həmçinin, yüksək keyfiyyətli görüntünün ötürülməsi ilə yanaşı, Quantum 8K prosessoru ilə təchiz edilmiş televizorlar, istənilən məzmunu 8K keyfiyyətli miqyasa qədər yüksəltməyə qadirdirlər.

Belə ki, süni zəka sayəsində, "ağıllı" prosessor fərdi piksellərin xüsusiyyətlərini müəyyən edib, təhlil etmək üçün maşın öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edərək məzmunun icazəsini artırır. Daha sonra aydın teksturalar yaradaraq, görüntü obyektlərinin kontur kəskinliyini artırır və şəkil yayılmalarını aradan qaldırır.

Samsung Neo QLED -də ideal görüntü təkcə kvant prosessorunun köməyi ilə deyil, həm də yayımlanan məzmununun keyfiyyətini daha canlı etməyə imkan yaradan xüsusi texnologiyalar sayəsində əldə edilir.

Buna misal olaraq, Quantum Mini LED-lər sayəsində ultra dolğun qara rəngin ötürülməsi və parlaq arxa işıqlandırma təmin edilir. Xırda kvant nöqtələri ən parlaq səhnələrdə belə 100% rəng həcmini təqdim edir. Özünü işıqlandıran LED texnologiyası və Quantum HDR dəstəyi sayəsində displeyin işıqlandırılması tam olaraq idarə olunur və bu səbəbdən maraqlı film izləməyinizdən və ya oyun konsolunda oynamanızdan asılı olmayaraq ekranda baş verənlərin ab-havasına qərq olursunuz.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Samsung Neo QLED həm də səhnənin xarakterindən və otağın işıqlandırma səviyyəsindən asılı olaraq televizorun parlaqlığını tənzimləyir və səsin ötürülməsini optimallaşdırır. Televizorun bu bacarığı sayəsində tamaşaçı yüksək keyfiyyətli görüntü ilə birgə mükəmməl səslənmə də əldə edərək,ekranda baş verənlərin ab-havasına qərq olur.

Beləliklə, Object Tracking Sound + və ekranın dörd tərəfində yerləşən dinamiklərin, həmçinin arxa tərəfdə quraşdırılmış sabbuferlərin köməyi ilə televizor ekranda baş verənlərlə tam sinxronlaşdırılmış, dolğun və yüksək keyfiyyətli səs ötürür. Samsung-un qeyd edilən yeni səs texnologiyası, səsi kadrda icra olunanlara uyğunlaşdırmaq üçün ekranda ötürülən hərəkəti izləyir. Texnologiya, real zaman çərçivəsində, qeydə alınan səsi təhlil edərək, ekranda ifadə olunan məzmun ilə sinxronlaşdırılır və səs parçalarını televizorda quraşdırılmış altı dinamik arasında bərabər şəkildə paylayır.

Əlavə olaraq, Active Speech Amplifier (AVA) sayəsində isə hətta otaqda tozsoran işləsə belə, filmin heç bir məqamını buraxmayacaqsınız.Belə ki, özü gedən bu funksiya səs mühitini idarə edir və ətrafdakı səs-küyün televizorun səsindən daha yüksəksək olduğunu təyin edərsə, dinləyicini yormamaq üçün yalnız dialoqların səsini artırır.

Samsung Neo QLED ilə bəyəndiyiniz ən yaxşı məzmunu bir arada kəşf edin. Netflix, Disney + və Apple TV + da daxil olmaqla dünyanın aparıcı axın təminatçılarınının təqdim olunduğu sərhədsiz əyləncə dünyasından zövq alın. Dostlarınızla oyunu müzakirə etmək və ya eyni anda iki verilişə qoşulmaq istəyirsiniz? Multi-View funksiyası ilə 1 ekranı 4-ə çevirin. "Multi pəncərə" funksiyası eyni anda 4 fərqli məzmuna baxmağa imkanı verir, bu dostlarınızla söhbət etdiyiniz çat və ya fərqli seriallar ola bilər.

Xatırladaq ki, Samsung Neo QLED televizorları artıq Azərbaycan bazarında da satışa çıxarılıb. Samsung Neo QLEDtelevizorları haqqında əlavə məlumatı Samsung-un rəsmi internet saytından, həmçinin Baku Electronics, Irshad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom və Optimal mağazalar şəbəkəsində əldə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.