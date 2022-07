Bəzən bir şəkili kiməəs yollayacğımız zaman onun hər hansı bir hissəsinin görünməməsini istəyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilərin istəyini nəzə alan "Whatsapp" yeni bir funksiya üzrə testlərə başlayıb. Belə ki, bundan sonra şəkilin istənilən hissəni pikselləşdirə biləcəyik.

Qeyd edək ki, bu funksiya "İOS" tətbiqlərində olsa da "Android" versiyaları üçün əlçatan deyildi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.