Smartfon almaq istəyirsiniz? - Seçiminizi yeni Samsung Galaxy A məhsul seriyasında dayandırın!

Samsung müasir smartfonlarda təqdim olunan dörd əsas məqama: parlaq ekrana, keyfiyyətli kameralara, güclü prosessora və uzun ömürlü batareyaya diqqət yetirərək yenilənmiş A seriyasını təqdim etmişdir. Məhsul xəttində təqdim olunan smartfonlar bir biri ilə çox oxşar olsalar da, onları fərqləndirən bir çox cəhət vardır.

Belə ki, smartfonlar həm ön tərəfdən, həm də arxa tərəfdən demək olar ki, eyni görünür. Cihazlar dəbdəbəli korpusa axarı keçid edən kamera blokuna malikdir. Arxa paneli tutqun mat teksturaya malik olan bu smartfonların, kənarları korpusla eyni rəngdə olan parlaq çərçivə ilə haşiyələnib. Burada kamera modulu gövdədə qabarıq şəkildə ifadə olunmayaraq, zərifcə korpusa birləşir.

Qeyd edək ki, məhsul xətinin əsas üstünlüklərinin biri də, burada təmsil olunan bütün smartfonların IP67 standartına uyğun olaraq su və tozdan qorunmasıdır. Smartfonlar 5000 mAh tutumlu akkumulyatorlar ilə təchiz olunublar ki, bu da sizə gün ərzində aktiv həyat tərzi keçirməyə imkan verəcək. Bundan əlavə, 25W sürətli yükləmə,təqdim olunan hər 3 modeldə mövcuddur. Həmçinin, bütün smartfonlar MScard-ın köməyi ilə daxili yaddaşın 1 TB-dək genişləndirilməsini dəstəkləyir. Bununla yanaşı, kart slotu ikinci SİM kart və əlavə yaddaş arasında seçim tələb etmir, o hibrid deyil. Smartfonlar iki versiyada buraxılır: 6/8 QB RAM və 128 / 256 QB daxili yaddaşa malik modellər.

Gəlin smartfonların kamera dəstəyinə yaxından nəzər salaq:

Görüldüyü kimi smartfonlar cəlbedici kamera modulu ilə təchiz edilmişdirlər. Sözü gedən bu kamera bloku sayəsində siz həm parlaq günəş şüaları altında, həm də qaranlıq gecədə çəkiliş edə və keyfiyyətli, parlaq fotoşəkillər əldə edə bilərsiniz.

Əvvəllər günəşli gündə smartfon ekranında nəyin baş verdiyini anlamaq çətin idi, lakin yeni Galaxy A seriyasındakı ağıllı alqoritm sayəsində ekranı hətta ən parlaq günəş şüaları altında belə aydın şəkildə görmək mümkündür. Super alqoritm ekrandakı təsviri təhlil edərək, yüksək keyfiyyətli görüntü yaradır. Beləliklə, seriyanın smartfonları aşağıdakı displey göstəricilərinə malikdir:

Samsung Electronics-in MX (Mobile eXperience) şöbəsinin prezidenti və baş icraçı direktoru T. M. Ro, bildirib ki, “Biz inanırıq ki, hər kəs öz həyatında mobil texnologiyanın müsbət təsirini yaşamağa layiqdir”. O, həmçinin qeyd edib ki, “Galaxy A seriyasının ən son məhsul xətti ilə biz istifadəçilərə münasib qiymətə innovativ Galaxy mobil təcrübəsindən həzz almaq fürsəti təklif edirik.” Həqiqətən də, yeni smartfonlar yalnız “gözəl qaməti” ilə deyil, həm də orta qiymət seqmentinə aid smartfondan istifadə təcrübəsini yaxşılaşdıracaq güclü çipsetlə də fərqlənirlər. Belə ki, ilk iki smartfonda eyni prosessor quraşdırılmışdırsa, ən “böyük” modelin çipseti digərləridən tamamilə fərqlənir:

Samsung Galaxy A smartfonları artıq Azərbaycan bazarında da satışa çıxarılıb. Galaxy A məhsul xəttinin ən son cihazları haqqında əlavə məlumatı Samsung-un rəsmi internet saytından, həmçinin Baku Electronics, Irshad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom və Optimal mağazalar şəbəkəsində əldə bilərsiniz.

