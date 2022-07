Elza İlhamə Quliyevanın ayaqlarını yumasından danışdı: "Qış ayları idi..." - VİDEO

Əməkdar artist Elza Seyidcahan illər öncə mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın onun haqda söylədiyi “Yaxşı ayaq yumağı var” fikirlərinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə “10-da görüşək!” verilişində danışıb:

"Uzun illər əvvəl İlhamə Quliyeva mənim üçün demişdi ki, o, mənim ayaqlarımı yuyub, yaxşı ayaq yuyur. Amma ayağını yumamışdım, təzyiqi qalxanda ona su gətirmişdim. Tovuzda idik, ayaqları böyük idi. Vannanı su ilə elə doldurmalı idim ki, ayağı içinə girsin. Qış ayları idi, soyuqda vannanı çətinlikə ikinci mərtəbəyə gətirmişdim" sözlərini söyləyib.



