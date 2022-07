Amerikalı milyarder, “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin qurucusu İlon Mask Tvitter şirkətinin alışı ilə bağlı müqaviləyə xitam verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maskın vəkilləri artıq Tvitter şirkətinin hüquq departamentinə müvafiq bildirişi göndəriblər.

Tvitter şirkəti də amerikalı milyarderi müqaviləni ləğv etdiyi üçün məhkəməyə verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.