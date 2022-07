“Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru” layihəsinə start verilib - SİYAHI

İşlənmiş batareyaları digər tullantılardan ayırmaq onların ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirlərini minimuma endirmək deməkdir.



Metbuat.az Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, buna görə işlənmiş batareya tullantılarının zərərli təsirlərinin qarşısının alınması üçün “Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru” layihəsinə start verilib.

Hazırda konteynerlərin mövcud olduğu məntəqələrin ünvanları qeyd olunub. Məntəqələrin sayının artırılması işləri davam etdirilir.

