"Whatsapp" yeni funksiyası ilə yenidən gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər "statusa" səsli mesajlar əlavə edə biləcək. Yeni funksiya haqqında "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

Məxfilik parametrlərinə uyğun olaraq istifadəçinin bu seçimi yalnız seçilmiş şəxslər tərəfindən görünəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.