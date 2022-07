Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının aktrisası Gülnar Əlizadə bu gün 29 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teatrın mətbuat xidmətindən bildiriblər.

O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsinin məzunu, 2015-ci ildən Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının aktrisasıdır. Evli idi, iki yaşlı qızı qalıb.

