Ötən mövsümün sonunda İtaliya "Yuventus"undan ayrılan Paulo Dibala "Roma"ya keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı hücumçu "canavarlar"la 3 illik müqavilə imzalayıb.

29 yaşlı forvard yeni komandasında 21 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Paulo Dibala 2015-ci ildən "Yuventus"un şərəfini qoruyurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.