"Instagram" mesaj qutusu üzrədindən onlayn alış-veriş xidmətlərini aktiv edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Meta" şirkətinin CEO-su Mark Zukerberq məlumat yayıb. Belə ki, yeni funksiya ilə istifadəçilər ABŞ-dan onlayn məhsul ala və sifarişləri izləyə biləcəklər. Eyni zamanda sosial şəbəkənin mesaj bölməsində açılan düymədə kartla ödəmə həyata keçirmək mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.