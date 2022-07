Rusiya dost olmayan dövlətlərin siyahısını genişləndirdi

Rusiya hökuməti dost olmayan dövlətlərin siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ölkənin Baş naziri Mixail Mişustin müvafiq sərəncam imzalayıb.

Siyahıya Yunanıstan, Danimarka, Sloveniya, Xorvatiya və Slovakiya daxildir.

Bundan əvvəl Rusiya hökuməti Federasiyaya qarşı dost olmayan hərəkətlər edən dövlətlərin və ərazilərin siyahısını təsdiqləyib. Siyahıya Avstraliya, Britaniya, İslandiya, Kanada, Yeni Zelandiya, Norveç, Koreya Respublikası, ABŞ, Tayvan, Ukrayna, İsveçrə, Yaponiya və s. daxil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.