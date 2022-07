“Ukraynadan taxıl ixracı üçün qurulan birgə koordinasiya mərkəzi İstanbulda fəaliyyətə başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İstanbulda Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və BMT nümayəndə heyətləri taxıl məsələsinə dair sənəd imzalayıb. Sənəd Ukrayna limanlarında qalmış taxılın təhlükəsiz şəkildə dünya bazalarına çıxarılmasını əhatə edir.

