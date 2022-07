Mahir Emreli bu mövsüm "Dinamo"nun heyətində ilk qolunu vurub - VİDEO

Xorvatiya çempionatında 3-cü turun oyunları keçirilib.

Metbuat/az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin şərəfini qoruduğu Zaqreb “Dinamo”su “İstra 1961” klubu ilə üz-üzə gəlib.

81-ci dəqiqədə meydana çıxan Mahir Emreli qarşılaşmanın 88-ci dəqiqədə komandasının 4-cü qolunu vurub.

Oyun “Dinamo”nun 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

