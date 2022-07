“Kral klubu” “Yuventus”u belə məğlub etdi - VİDEO

Madrid “Real”ı yoldaşlıq oyununda “Yuventus”la qarşılaşıb. Qarşılaşma “kral klubu”nun 2:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib. Oyunun 19-cu dəqiqəsində “Real”ın heyətində Kərim Benzema fərqlənib. Fransalı penalti zərbəsini ustalıqla yerinə yetirib. Qarşılaşmanın 69-cu dəqiqəsində fərqi iki topa çatdıran M.Asensio yekun hesabı müəyyənləşdirib.



