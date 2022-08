Gərginlik PİK HƏDDƏ: Çin ordusu Pelosinin təyyarəsini vuracaqmı?

ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının rəhbəri Nensi Pelosi Sinqapura gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pelosinin Asiya turu çərçivəsində Malaziya, Cənubi Koreya və Yaponiyaya da səfər edəcəyi bildirilib. Pelosinin Çin ilə gərginliyə səbəb olan Tayvana səfəri barədə isə məlumat verilməyib. Bildirilir ki, səfər zamanı Pelosini 5 yüksək rütbəli nümayəndə də müşayət edir. Səfərin ABŞ Prezidenti Co Baydenlə Çin sədri Si Cinpin arasında gərgin keçən telefon danışığından sonraya təsadüf etməsi diqqət çəkir.

Qeyd edək ki, Çin Pelosinin Tayvana səfər edəcəyi təqdirdə hərbi müdaxilə də daxil olmaqla cavab verəcəklərini açıqlayıb.

