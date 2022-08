Məşhur müğənni Roza Zərgərlinin verilişinin yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, R.Zərgərlinin aparıcısı olduğu ARB telekanalında yayımlanan “Tam vaxtıdır” proqramı bağlanıb.

Bu barədə məlumatı ifaçı özü açıqlayıb. “Bağ havası” verilişində bu haqda danışan müğənni, yeni mövsümdə aparıcılıq etməyəcəyini bildirib.

