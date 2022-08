Xalq artistinin qəbirdaşı qoyuldu - FOTOLAR

74 yaşında vəfat edən Azərbaycanın xalq artisti Səməd Səmədovun qəbirüstü abidəsi qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd edək ki, Xalq artsiti Səməd Səmədov 2021-ci il iyulun 24-də koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Tanınmış estrada müğənnisi Səməd Səmədov 1946-cı il sentyabrın 17-də Aşqabadda anadan olmuşdu. 1988-ci ildən toylarda çıxış edən S.Səmədov əhali arasında "Toylar Kralı" kimi tanınırdı. O, 2011-ci ildə "Xalq artisti" fəxri adına layiq görülmüşdü.

