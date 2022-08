“WhatsApp” istifadəçilərini yeni funksiya ilə təchiz etməyi planlaşdırırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq messencerdə qrup idarəçiləri üçün mesajların silinməsi ilə bağlı yeni seçim olacaq. Bu seçim sayəsində qrup idarəçiləri söhbətdəki bütün digər istifadəçilər üçün mesajlarını silə biləcəklər. Həmçinin bununla bağlı iştirakçılar bildiriş alacaqlar.

Bu funksiya hazırda bəzi “beta” istifadəçiləri üçün əlçatandır.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.