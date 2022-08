Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cavanşir Quliyev əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o feysbuk hesabında məlumat verib. Gözündən əməliyyat olunan bəstəkar cərraha təşəkkürünü bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.