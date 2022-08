Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloqçu Hüseyn Həsənov yenidən Bakıya gəlib. .

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paytaxt takislərindən birinə yaxınlaşaraq onu qaldığı otelə aparmasını xahiş edib.

Belə ki, Hüseyn dostu ilə birgə şəhər taksilərindən birinə yaxınlaşaraq onları qaldıqları hotelə pulsuz apara bilib-bilməyəcəyini soruşub. Sürücü isə problem olmadığını, onu mənzil başına çatdıracağını deyib.

Daha sonra isə Hüseyn sürücüyə 5-6 manat ödəmək əvəzinə, 500 AZN ödəyib.

