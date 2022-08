"Qarabağ" "Ferentsvaroş"a qalib gəlsə, bu komanda ilə qarşılaşacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" "Ferentsvaroş" səddini keçərsə, növbəti raundda "Kopenhagen" (Danimarka), "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) – "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) və ya “Şerif” (Moldova) – “Viktoriya” (Çexiya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 16-sı və 17-də, cavab matçları isə avqustun 23-ü və 24-də olacaq. "Qarabağ" "Ferentsvaroş"a qarşı ilk görüşünü avqustun 3-də Bakıda, cavab qarşılaşmasını isə avqustun 9-da Budapeştdə keçirəcək.

