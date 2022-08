SON DƏQİQƏ! "Qarabağ”ın pley-offdakı mümkün rəqibi məlum oldu

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayan tədbirdə aşağıdakı cütlər müəyyənləşib.

Çempionlar Liqası

Pley-off mərhələsi

Çempionlar Yolu

"Qarabağ" (Azərbaycan)/"Ferentsvaroş" (Macarıstan) cütünün qalibi – “Şerif” (Moldova) – “Viktoriya” (Çexiya) cütünün qalibi

“Budö/Qlimt” (Norveç) – “Jalqiris” (Litva) cütünün qalibi – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) cütünün qalibi

“Makkabi” (Hayfa, İsrail) – “Apollon” (Kipr) cütünün qalibi – “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Pünik” (Ermənistan) cütünün qalibi

“Kopenhagen” (Danimarka) – “Trabzonspor” (Türkiyə)

Liqa yolu

“Şturm” (Avstriya) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) cütünün qalibi – “Benfika” (Portuqaliya) – "Midtüllann" (Danimarka) cütünün qalibi

"Yunion" (Belçika) – “Reyncers” (Şotlandiya) cütünün qalibi – “Monako” (Fransa) – PSV (Niderland) cütünün qalibi

