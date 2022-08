"Qarabağ"ın və Bakının "İnter" (indiki "Şamaxı") klubunun sabiq futbolçusu Andrey Rubin dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Latviya Futbol Federasiyas məlumat yayılıb.

Qeyd edilib ki, sabiq yarımmüdafiəçi 43 yaşında qəflətən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Andrey Rubin 2008 - 2010-cu illərdə "İnter"də, 2010 - 2011-ci illərdə "Qarabağ"da çıxış edib.



