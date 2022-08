Ermənistan mətbuatı iddia edir ki, hazırda Laçın dəhlizi ərazisində döyüşlər gedir.

Metbuat.az Qazet.az-a istinadən xəbər verir ki, təmas xəttindən gələn müxtəlif tipli xəbərlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Katibi Anar Eyvazov açıqlama verib:

"Bu barədə məlumatı dəqiqləşdirib mətbuata xəbər verəcəyik", Nazirlik rəsmisi qeyd edib.



