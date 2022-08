Ukrayna ordusu təşəbbüsü ələ keçirdi: Ruslar planları dəyişməyə məcbur qalıb - Hesabat

“Ukrayna müharibədə üstünlüyü ələ keçirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu hesabat yayıb. Hesabatda bildirilir ki, Ukraynanın strateji üstünlüyü ələ keçirməsi rusları qüvvələri yenidən bölüşdürməyə və planlarını dəyişməyə məcbur edib. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun əks-hücumlarına cavab olaraq Rusiya qüvvələrini əsasən Xerson və Zaporojye vilayətinə cəmləyir. Məlumata görə, Rusiya ordusu Luqansk vilayətini ələ keçirmək üçün istiqaməti dəyişib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Xersonda 50-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.