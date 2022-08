Sabah “Atletiko” ilə “Yuventus” arasında İsrailin Tel-Əviv şəhərində keçirilməli olan yoxlama oyunu təhlükəsizliyə görə ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Belə qərar qəbul olunmasına səbəb Qəzza zolağındakı vəziyyətin gərginliyidir. Komandalar təhlükəsizlik üçün yoxlama görüşü keçirməmək qərarına gəliblər.

“Atletiko” da öz növbəsində oyun üçün başqa rəqib axtaracaq və bu matçın İsraildə baş tutub-tutmayacağı məlum deyil.

