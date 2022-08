Bundan sonra yutubda istifadəçilər yaxınlaşdırma-uzaqlaşdırma funskiyasından istifadə edəcəklər.

Metbuata.az xəbər verir ki, şirkətin məlumatına görə, çoxsaylı istəkləri nəzərə alaraq bu addəm atılıb. Lakin hazırda premium istifadəçilər üçün əlçatan alan funskiyanın digər istifadəçilər üçün aktiv olacağı ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur.

