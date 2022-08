Müğənni Roza Zərgərli Türkiyənin reytinqli layihələrindən birinə dəvət aldığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi öz verilişində illər əvvəl "Muhteşem yüzyıl" serialından ona rol təklifi gəldiyini bildirib.

"Məni "Muhteşem Yüzyıl" serialına dəvət etdilər. İbrahim Paşanın sultanı (Hatice) obrazını canlandıracaqdım. Keçmiş həyat yoldaşım icazə vermədi, 6 ay orada qalmalı idim. İmtina etdim".

Ətraflı videoda:

